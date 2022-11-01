1 ноября выборы в кнессет станут первой возможностью для тысяч новых репатриантов проявить свою политическую волю в Израиле. Как они распорядятся своим правом и нужно ли «старожилам» бояться их ошибок?

Гости выпуска:

Виктор Вахштайн, социолог, в недавнем прошлом декан факультета социологических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка); в апреле 2022 года минюст России объявил его «иностранным агентом»;

Татьяна Шеремет, журналист и блогер, героиня истории о тыквенном латте;

Аркадий Майофис, в прошлом руководитель телекомпании «Томск-2», ныне, по собственному определению, «торговец финиками»;

Екатерина Бермант, руководитель двух благотворительных фондов в России и хозяйка благотворительного магазина;

Андрей Копенкин, поэт, врач, новый репатриант;

Ольга Гликштейн (Бычкова), журналист;

Эмиль Шлеймович, главный редактор «Деталей».

«Детали». Фото: из личного архива Нателлы Болтянской √