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Аудиоподкаст «В Деталях» с Нателлой Болтянской. Выпуск №1: «Что ждут от выборов новые репатрианты?»

Редакция

01.11.2022 09:02

1 ноября выборы в кнессет станут первой возможностью для тысяч новых репатриантов проявить свою политическую волю в Израиле. Как они распорядятся своим правом и нужно ли «старожилам» бояться их ошибок?

Гости выпуска:

  • Виктор Вахштайн, социолог, в недавнем прошлом декан факультета социологических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка); в апреле 2022 года минюст России объявил его «иностранным агентом»;
  • Татьяна Шеремет, журналист и блогер, героиня истории о тыквенном латте;
  • Аркадий Майофис, в прошлом руководитель телекомпании «Томск-2», ныне, по собственному определению, «торговец финиками»;
  • Екатерина Бермант, руководитель двух благотворительных фондов в России и хозяйка благотворительного магазина;
  • Андрей Копенкин, поэт, врач, новый репатриант;
  • Ольга Гликштейн (Бычкова), журналист;
  • Эмиль Шлеймович, главный редактор «Деталей».

«Детали». Фото: из личного архива Нателлы Болтянской √

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