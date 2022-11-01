Аудиоподкаст «В Деталях» с Нателлой Болтянской. Выпуск №1: «Что ждут от выборов новые репатрианты?»
1 ноября выборы в кнессет станут первой возможностью для тысяч новых репатриантов проявить свою политическую волю в Израиле. Как они распорядятся своим правом и нужно ли «старожилам» бояться их ошибок?
Гости выпуска:
- Виктор Вахштайн, социолог, в недавнем прошлом декан факультета социологических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка); в апреле 2022 года минюст России объявил его «иностранным агентом»;
- Татьяна Шеремет, журналист и блогер, героиня истории о тыквенном латте;
- Аркадий Майофис, в прошлом руководитель телекомпании «Томск-2», ныне, по собственному определению, «торговец финиками»;
- Екатерина Бермант, руководитель двух благотворительных фондов в России и хозяйка благотворительного магазина;
- Андрей Копенкин, поэт, врач, новый репатриант;
- Ольга Гликштейн (Бычкова), журналист;
- Эмиль Шлеймович, главный редактор «Деталей».
«Детали». Фото: из личного архива Нателлы Болтянской √